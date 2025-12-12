Liverpool, Slot: "Parlerò con Salah oggi". Poi svela il suo pensiero sull'eventuale cessione

LIVERPOOL (Regno Unito) - Arne Slot, allenatore del Liverpool , cerca di trovare una soluzione al caso di Mohamed Salah , che alcuni giorni fa è sbottato apertamente contro allenatore e club per il fatto di essere poco impiegato negli ultimi tempi: "Oggi parlerò con Salah - le parole di Slot in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Brighton in campionato - la nostra conversazione determinerà la sua convocazione per la partita di domani. Capisco che continuerete con le domande, ma non ho altro da aggiungere se non che devo parlare con lui e che comunque, negli ultimi giorni, ci sono state tante conversazioni tra di noi e incontri tra i nostri dirigenti e i suoi rappresentanti". Incalzato sulla possibilità che Salah debba scusarsi , Slot non ha voluto rispondere. L'attaccante egiziano non era stato convocato per il match di Champions vinto 1-0 in casa dell' Inter in seguito alle sue dichiarazioni di fuoco. In attesa delle decisioni su Salah, Slot ha spiegato che Chiesa, dopo aver saltato la trasferta di Milano, tornerà a disposizione per il match con il Brighton.

Slot: "Voglio che Salah resti"

L'allenatore olandese poi ha aggiunto alcuni particolari sulla decisione di non convocare Salah nel match contro l'Inter: "In accordo con il club abbiamo deciso così, sono sempre in contatto con loro, ne abbiamo parlato perché tocca a me decidere sulla squadra". Sull'eventualità di una cessione a gennaio, Slot ha specificato: "Non vedo perché non dovrei volere che rimanga con noi". Infine un giornalista ha sottolineato che, senza Salah titolare, il Liverpool è imbattuto da 4 partite: "La squadra ha vinto molte partite con Mo (Salah, n.d.r.) in campo, questa è la mia risposta".