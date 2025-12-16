Carabao Cup: spavento per Maresca ma il Chelsea accede in semifinale, Cardiff ko

Il Chelsea soffre ma passa in semifinale: Cardiff eroico, ma non basta

Il Chelsea parte con una formazione titolare piena di seconde linee, comunque di assoluto livello contro la capolita della League One, la terza serie inglese. Primo tempo molto equilibrato, con nessuna grande occasione per entrambe le squadre. Maresca dopo l'intervallo fa entrare Garnacho, in un momento tutt'altro che felice da quando è arrivato a Londra. L'argentino riesce a sbloccare la partita con un bel mancino da centro area. Il Chelsea continua ad attaccare cercando il raddoppio, ma sbatte sul muro del Cardiff che ne approfitta e trova la rete del pareggio con Turnbull. In delirio il Cardiff City Stadium, ma l'esultanza dura poco: all'82' Pedro Neto trova un bel diagonale e segna la rete che regala la semifinale al Chelsea. In pieno recupero, Garnacho trova anche la rete del definitivo 3-1 per chiudere la partita. Domani in campo Manchester City-Brentford e Newcastle-Fulham. Dopo quest'ultima sfida, ci sarà subito il sorteggio degli accoppiamenti per le semifinali, in attesa della sfida del 23 dicembre tra Arsenal e Crystal Palace, rinviata per gli impegni europei delle Eagles.