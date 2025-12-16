Carabao Cup: spavento per Maresca ma il Chelsea accede in semifinale, Cardiff ko
Il Chelsea si qualifica per la semifinale di Carabao Cup. In una settimana complicata, dopo le polemiche di Enzo Maresca verso la società in conferenza, i Blues accedono al prossimo turno, ma non senza soffrire. In casa del Cardiff termina 2-1 per i londinesi. Garnacho segna dieci minuti dopo il suo ingresso in campo sbloccando la partita, Turnbull pareggia al 75', ma il sogno dei gallesi si spegne pochi minuti dopo con il gol di Pedro Neto che sancisce la vittoria della squadra di Maresca. Nel finale, Garnacho firma anche la doppietta personale e il tris della squadra.
Il Chelsea soffre ma passa in semifinale: Cardiff eroico, ma non basta
Il Chelsea parte con una formazione titolare piena di seconde linee, comunque di assoluto livello contro la capolita della League One, la terza serie inglese. Primo tempo molto equilibrato, con nessuna grande occasione per entrambe le squadre. Maresca dopo l'intervallo fa entrare Garnacho, in un momento tutt'altro che felice da quando è arrivato a Londra. L'argentino riesce a sbloccare la partita con un bel mancino da centro area. Il Chelsea continua ad attaccare cercando il raddoppio, ma sbatte sul muro del Cardiff che ne approfitta e trova la rete del pareggio con Turnbull. In delirio il Cardiff City Stadium, ma l'esultanza dura poco: all'82' Pedro Neto trova un bel diagonale e segna la rete che regala la semifinale al Chelsea. In pieno recupero, Garnacho trova anche la rete del definitivo 3-1 per chiudere la partita. Domani in campo Manchester City-Brentford e Newcastle-Fulham. Dopo quest'ultima sfida, ci sarà subito il sorteggio degli accoppiamenti per le semifinali, in attesa della sfida del 23 dicembre tra Arsenal e Crystal Palace, rinviata per gli impegni europei delle Eagles.