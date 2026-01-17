Manchester United-Manchester City: dove vederla in tv, orario e formazioni ufficiali
Il derby di Manchester apre la 22ª giornata di Premier League con significati molto diversi per Manchester City e Manchester United. I Citizens sono chiamati a vincere per restare in scia dell’Arsenal, avanti di sei punti, dopo una serie di tre pareggi consecutivi che hanno rallentato la corsa al titolo. Sponda United, il momento è delicato: dopo l'esonero di Amorim, il club vive una fase di transizione. Per Michael Carrick si tratta di un ritorno a Old Trafford da tecnico, ruolo già ricoperto nel 2021 con risultati positivi. L’ex centrocampista ha parlato di orgoglio e responsabilità, chiedendo massimo impegno in una sfida particolarmente sentita da tifosi e ambiente.
Manchester United-Manchester City: dove vedere la partita in tv e in streaming
Il derby di Manchester è in programma oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 13:30 sul campo dell’Old Trafford. La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv e Sky Go.
Manchester United-Manchester City, le formazioni ufficiali
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) - Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, B. Fernandes, Dorgu; Amad. A disposizione: Bayindir, Heaven, Malacia, Yoro, J. Fletcher, Mount, Ugarte, Cunha, Sesko. Allenatore: Carrick.
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake; Rodri; Bernardo, Semenyo, Foden, Doku; Haaland. A disposizione: Trafford, Bettinelli, Reijnders, Cherki, Ait-Nouri, O'Reilly, McAidoo, Mukasa, Mfuni. Allenatore: Guardiola.