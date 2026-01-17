Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Manchester United-Manchester City: dove vederla in tv, orario e formazioni ufficiali

Super derby inglese con Carrick che debutta sulla panchina dell’Old Trafford e sfida subito Guardiola: tutte le info
2 min

Il derby di Manchester apre la 22ª giornata di Premier League con significati molto diversi per Manchester City e Manchester United. I Citizens sono chiamati a vincere per restare in scia dell’Arsenal, avanti di sei punti, dopo una serie di tre pareggi consecutivi che hanno rallentato la corsa al titolo. Sponda United, il momento è delicato: dopo l'esonero di Amorim, il club vive una fase di transizione. Per Michael Carrick si tratta di un ritorno a Old Trafford da tecnico, ruolo già ricoperto nel 2021 con risultati positivi. L’ex centrocampista ha parlato di orgoglio e responsabilità, chiedendo massimo impegno in una sfida particolarmente sentita da tifosi e ambiente.

Manchester United-Manchester City: dove vedere la partita in tv e in streaming

Il derby di Manchester è in programma oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 13:30 sul campo dell’Old Trafford. La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv e Sky Go.

Manchester United-Manchester City, le formazioni ufficiali

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) - Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, B. Fernandes, Dorgu; Amad. A disposizione: Bayindir, Heaven, Malacia, Yoro, J. Fletcher, Mount, Ugarte, Cunha, Sesko. Allenatore: Carrick.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake; Rodri; Bernardo, Semenyo, Foden, Doku; Haaland. A disposizione: Trafford, Bettinelli, Reijnders, Cherki, Ait-Nouri, O'Reilly, McAidoo, Mukasa, Mfuni. Allenatore: Guardiola.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Da non perdere

Chi vincerà il derby di Manchester? Quote e pronosticoCarrick contro Roy Keane

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS