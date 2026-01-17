Il derby di Manchester apre la 22ª giornata di Premier League con significati molto diversi per Manchester City e Manchester United. I Citizens sono chiamati a vincere per restare in scia dell’Arsenal, avanti di sei punti, dopo una serie di tre pareggi consecutivi che hanno rallentato la corsa al titolo. Sponda United, il momento è delicato: dopo l'esonero di Amorim, il club vive una fase di transizione. Per Michael Carrick si tratta di un ritorno a Old Trafford da tecnico, ruolo già ricoperto nel 2021 con risultati positivi. L’ex centrocampista ha parlato di orgoglio e responsabilità, chiedendo massimo impegno in una sfida particolarmente sentita da tifosi e ambiente.