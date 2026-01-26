Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
Everton-Leeds finisce 1-1: Barry firma il pareggio

Nel monday night in Inghilterra Justin illude gli ospiti dopo un grande primo tempo: i dettagli
Everton Leeds

Everton e Leeds provano a farsi male non ci riescono. Il monday night della Premier League, infatti, finisce 1-1 a Liverpool. Nel primo tempo giocano meglio gli ospiti, che trovano il vantaggio al 28' grazie a Justin e non con il grende ex Clevert-Lewin, schierato in attacco da Farke. Nella ripresa però cambia il registro e l'Everton torna sotto, trovando il punto del pari al minuto 76' con Barry. L'attaccante francese realizza così il quarto centro stagionale, il terzo nelle ultime sei partite. Da segnalare l'ingresso di Beto, l'ex Udinese, nei minuti finali.    

Everton-Leeds 1-1: cronaca, tabellino e statistiche 

Premier League, come cambia la classifica

La classifica cambia poco, anche se l'Everton sale nel gruppetto a quota 33 punti insieme a Sunderland, Newcastle e Brantford, lì a metà graduatoria. Il Leeds invece sta a quota 26 punti, a +6 lunghezze dalla zona rossa. 

 

 

 

Premier League

