Everton-Leeds finisce 1-1: Barry firma il pareggio

Everton e Leeds provano a farsi male non ci riescono. Il monday night della Premier League, infatti, finisce 1-1 a Liverpool. Nel primo tempo giocano meglio gli ospiti, che trovano il vantaggio al 28' grazie a Justin e non con il grende ex Clevert-Lewin, schierato in attacco da Farke. Nella ripresa però cambia il registro e l'Everton torna sotto, trovando il punto del pari al minuto 76' con Barry. L'attaccante francese realizza così il quarto centro stagionale, il terzo nelle ultime sei partite. Da segnalare l'ingresso di Beto, l'ex Udinese, nei minuti finali.