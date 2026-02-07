Arsenal in fuga: Sunderland ko, Arteta a +9 su Villa e City. Castellanos show, vincono Chelsea e United
LONDRA (INGHILTERRA) - Arsenal padrone incontrastato della Premier League 2025/26. La squadra di Arteta soffre con il Sunderland poi dilaga: il 3-0 finale maturato all'Emirates Stadium (gol di Zubimendi al 42' e doppietta di Gyokeres al 66' e 93') sancisce la fuga dei Gunners, ora a +9 sull'Aston Villa e sul Manchester City: la formazione di Unai Emery non va oltre l'1-1 sul campo del Bournemouth (Rogers al 22' illude i Claret and Blue, Rayan regala il pari alle Cherries al 55'), mentre Guardiola deve vincere ad Anfield Road contro il Liverpool - big match in programma domani, domenica 8 febbraio, alle 17:15 - per mettere pressione ad Arteta e i suoi, sempre più lanciati verso la conquista del titolo che manca ormai dal 2004.
Mbeumo e Fernandes lanciano il Manchester United: Tottenham ko
Prosegue l'ottimo momento del Manchester United. I Red Devils di Michael Carrick regolano per 2-0 il Tottenham, centrano la quarta vittoria consecutiva e salgono a quota 44 punti, in piena zona Champions League. Nel match di Old Trafford, valido per la 25esima giornata di Premier League, gli ospiti restano in dieci al 29' per il rosso diretto all'ex Atalanta e Genoa Romero: durissimo l'intervento del difensore argentino su Casemiro, punito dal direttore di gara Oliver con l'espulsione. La superiorità numerica agevola il compito dei padroni di casa che premono forte sull'acceleratore e sbloccano la partita al 38' con il nono centro in campionato di Mbeumo, su assist di Mainoo. Nella ripresa lo United amministra il vantaggio, poi chiude la pratica con il gol di capitan Bruno Fernandes, all'81', imbeccato da Dalot. Festa grande in casa Red Devils, crisi nera invece per il Tottenham: gli Spurs di mister Frank, senza vittorie in Premier dallo scorso 28 dicembre (1-0 a Selhurst Park contro il Palace, ndr) restano inchiodati a 29 punti, nella parte destra della classifica, in coabitazione con le Eagles e il Leeds United.
Premier League, gli altri match: tris Chelsea, colpo Everton. Festa West Ham, in gol Castellanos
Nelle altre sfide d'oltremanica spicca il rotondo 3-1 del Chelsea a Molineux contro il Wolverhampton fanalino di coda: la tripletta di Palmer (13' e 35' su rigore e 38') nel primo tempo consente ai Blues di Rosenior di salire al quinto posto, a -1 dallo United. I Wolves accorciano le distanze nella ripresa con Arokodare (54') ma non basta: per i ragazzi di mister Edwards, ultimi a quota 8 punti, la retrocessione in Championship è solo questione di tempo. Chi sta invece lottando per evitare di scendere di categoria è il West Ham di Nuno Espirito Santo: gli Hammers vincono 2-0 a Turf Moor contro i padroni di casa del Burnley. In gol Summerville (13') e l'ex Lazio Castellanos (26'), al suo primo gol stagionale in Premier League dopo aver colpito in FA Cup contro il QPR lo scorso 11 gennaio). Infine, pesantissimo successo esterno dell'Everton che passa 2-1 in rimonta a Craven Cottage contro il Fulham e 'vede' l'Europa. I Cottagers sbloccano il risultato al 18' (autogol di Mykolenko) poi vengono raggiunti dall'acuto di Dewsbury-Hall (75'). L'autorete di Leno, all'83', regala tre punti fondamentali ai Toffees di David Moyes.
