Arsenal in fuga: Sunderland ko, Arteta a +9 su Villa e City. Castellanos show, vincono Chelsea e United

Premier League, gli altri match: tris Chelsea, colpo Everton. Festa West Ham, in gol Castellanos

Nelle altre sfide d'oltremanica spicca il rotondo 3-1 del Chelsea a Molineux contro il Wolverhampton fanalino di coda: la tripletta di Palmer (13' e 35' su rigore e 38') nel primo tempo consente ai Blues di Rosenior di salire al quinto posto, a -1 dallo United. I Wolves accorciano le distanze nella ripresa con Arokodare (54') ma non basta: per i ragazzi di mister Edwards, ultimi a quota 8 punti, la retrocessione in Championship è solo questione di tempo. Chi sta invece lottando per evitare di scendere di categoria è il West Ham di Nuno Espirito Santo: gli Hammers vincono 2-0 a Turf Moor contro i padroni di casa del Burnley. In gol Summerville (13') e l'ex Lazio Castellanos (26'), al suo primo gol stagionale in Premier League dopo aver colpito in FA Cup contro il QPR lo scorso 11 gennaio). Infine, pesantissimo successo esterno dell'Everton che passa 2-1 in rimonta a Craven Cottage contro il Fulham e 'vede' l'Europa. I Cottagers sbloccano il risultato al 18' (autogol di Mykolenko) poi vengono raggiunti dall'acuto di Dewsbury-Hall (75'). L'autorete di Leno, all'83', regala tre punti fondamentali ai Toffees di David Moyes.