Premier League,  Abraham salva l’Aston Villa. Chelsea beffato, ok il Brighton

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Finisce 1-1 tra Aston Villa e Leeds nella 27ª giornata di Premier League: ospiti in vantaggio con Stach, risposta dei padroni di casa firmata dall’ex Roma e Milan, Abraham. Stesso punteggio anche tra Chelsea e Burnley. A sbloccare il match sono stati i Blues, avanti nel primo tempo grazie a una giocata di Joao Pedro. Nella ripresa, però, il Burnley reagisce e, sfruttando la superiorità numerica dopo l’espulsione per doppio giallo di Fofana, trova il pareggio con Flemming. Vittoria esterna per il Brighton, che supera 2-0 il Brentford: decidono le reti di Gomez e Welbeck.