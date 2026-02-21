Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Premier League,  Abraham salva l’Aston Villa. Chelsea beffato, ok il Brighton© Getty Images

Premier League,  Abraham salva l’Aston Villa. Chelsea beffato, ok il Brighton

L’ex Roma e Milan segna il pari quasi allo scadere contro il Leeds. I Blues riacciuffati al 93’
1 min
TagsPremier LeagueAston Villa

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Finisce 1-1 tra Aston Villa e Leeds nella 27ª giornata di Premier League: ospiti in vantaggio con Stach, risposta dei padroni di casa firmata dall’ex Roma e Milan, Abraham. Stesso punteggio anche tra Chelsea e Burnley. A sbloccare il match sono stati i Blues, avanti nel primo tempo grazie a una giocata di Joao Pedro. Nella ripresa, però, il Burnley reagisce e, sfruttando la superiorità numerica dopo l’espulsione per doppio giallo di Fofana, trova il pareggio con Flemming. Vittoria esterna per il Brighton, che supera 2-0 il Brentford: decidono le reti di Gomez e Welbeck.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Da non perdere

Premier League, il calendarioPremier League, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS