Premier League, colpo Champions dello United: che rimonta sul Palace! Tudor e Lucca ko

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Colpo Champions del Manchester United. I Red Devils battono 2-1 in rimonta il Crystal Palace e agganciano al terzo posto in classifica l'Aston Villa di Unai Emery, a 51 punti. Nella suggestiva cornice di Old Trafford, nel match valido per la 28esima giornata di Premier League, le Eagles passano in vantaggio al 4' con Lacroix poi crollano nella ripresa. Rosso diretto per il difensore francese e calcio di rigore per i padroni di casa, trasformato da capitan Bruno Fernandes al 57'. Lo United spinge forte sull'acceleratore e, al 65', firma il sorpasso: decisivo il gol di Sesko su assist del portoghese. Quinta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato per i mancuniani, rigenerati dalla cura Carrick. Secondo ko nelle ultime quattro invece per la squadra di Glasner, 14esima a 35 punti.