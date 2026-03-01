Premier League, colpo Champions dello United: che rimonta sul Palace! Tudor e Lucca ko
MANCHESTER (INGHILTERRA) - Colpo Champions del Manchester United. I Red Devils battono 2-1 in rimonta il Crystal Palace e agganciano al terzo posto in classifica l'Aston Villa di Unai Emery, a 51 punti. Nella suggestiva cornice di Old Trafford, nel match valido per la 28esima giornata di Premier League, le Eagles passano in vantaggio al 4' con Lacroix poi crollano nella ripresa. Rosso diretto per il difensore francese e calcio di rigore per i padroni di casa, trasformato da capitan Bruno Fernandes al 57'. Lo United spinge forte sull'acceleratore e, al 65', firma il sorpasso: decisivo il gol di Sesko su assist del portoghese. Quinta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato per i mancuniani, rigenerati dalla cura Carrick. Secondo ko nelle ultime quattro invece per la squadra di Glasner, 14esima a 35 punti.
Manchester United-Crystal Palace 2-1: cronaca, tabellino e statistiche
Tottenham ko, Tudor crolla a Craven Cottage
Seconda sconfitta consecutiva per il Tottenham di Igor Tudor. Dopo il pesante 4-1 incassato nel derby con l'Arsenal, gli Spurs - guidati in panchina dall'ex Lazio e Juve - cadono anche a Craven Cottage contro il Fulham, trascinato dagli acuti di Wilson (7') e Iwobi (34'). Al tecnico croato non basta il guizzo di Richarlison nella ripresa (66'). Se il Fulham sorride (Cottagers ottavi a 40 punti a pari merito con l'Everton), il Tottenham piange: a dieci giornate dalla fine del campionato, la zona retrocessione dista solo 4 punti.
Fulham-Tottenham 2-1: cronaca, tabellino e statistiche
Cade anche il Forest: festa Brighton, Lucca non convocato
Pomeriggio da dimenticare anche per il Nottingham Forest, sconfitto 2-1 all'Amex Stadium dai padroni di casa del Brighton. Succede tutto nel primo quarto d'ora del match: Seagulls avanti al 6' con Gomez, raggiunti al 13' da Gibbs-White. Il decisivo gol del 2-1 lo segna Welbeck al 15'. Brighton 11° a 37 punti (gli stessi del Sunderland), Nottingham 17° a quota 27, a +2 sul West Ham terzultimo. Non convocato da mister Vitor Pereira l'ex attaccante del Napoli Lorenzo Lucca: sconosciute, al momento, le ragioni di un'esclusione che, in Inghilterra, sta facendo rumore.
Brighton-Nottingham Forest 2-1: cronaca, tabellino e statistiche