Premier League: l'Arsenal vola a +7, City fermato dal Forest con una magia, Joao Pedro show

City fermato dal Forest, tacco di Gibbs-White

Passo falso casalingo del Manchester City, che non va oltre il 2-2 contro il Nottingham Forest: la formazione di Guardiola passa in vantaggio al 31' con Semenyo, che centra il bersaglio con un tiro al volo su assist di Cherki. Il Forest ha la forza di rimontare due volte: al 56' Gibbs-White firma l'1-1 con un fantastico colpo di tacco che sorprende Donnarumma, al 62' Rodri raddoppia per i Citizens, ma al 76' Anderson batte il portiere della nostra nazionale, chiudendo i giochi. La formazione di Manchester scivola a 7 punti dall'Arsenal, ma ha disputato una partita in meno rispetto ai primi in classifica. L'altra squadra di Manchester, lo United, è sconfitta 2-1 in trasferta dal Newcastle di Sandro Tonali pur in dieci uomini per metà match: nel recupero del primo tempo viene infatti espulso Ramsey per somma di ammonizioni dopo una controversa similazione, poi il Newcastle segna con Gordon su rigore e Casemiro pareggia prima dell'intervallo. Nella ripresa poi le rete beffa del nuovo entrato Osula al 90', che fa impazzire i tifosi del St. James' Park. Prima sconfitta per Carrick da allenatore del Manchester United dopo 11 partite senza ko.

Tripletta di Joao Pedro

Il Chelsea vince 4-1 in casa dell'Aston Villa. Gli ospiti aprono le danze con un gol dell'ex juventino Douglas Luiz al 2' su assist dell'ex romanista Bailey. I Blues però ribaltano il risultato prima dell'intervallo con una doppietta del solito Joao Pedro, a segno al 35' e al 6' minuto di recupero. Nel mezzo c'è il tempo anche per un gol annullato al 41' ai Villans, firmato da Watkins e non concesso dal Var per fuorigioco. Nella ripresa il Chelsea cala il poker con Palmer al 55' e la tripletta di Pedro (17 gol per lui finora in campionato), completata al 64'. Successo esterno invece per il West Ham, che supera 1-0 il Fulham grazie a un gol dell'olandese Summerville al 65'.

