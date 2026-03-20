Premier League, Manchester United ripreso due volte: espulso Maguire, solo pari a Bournemouth

Succede tutto nella ripresa: lo United scappa, il Bournemouth lo riprede

Succede tutto nella ripresa. Sblocca la partita Bruno Fernandes su calcio di rigore al 61' per fallo di Jiménez su Cunha, ma dopo sei minuti su assist di Truffert è Christie a pareggiare. Il botta e risposta prosegue con l'autorete di Hill al 71' che illude gli ospiti. Maguire va sotto la doccia anzitempo per fallo da rigore su Evanilson. All'81' Kroupi non sbaglia dal dischetto. Una girandola di reti spezzettata da quella dei cambi, che non cambiano il risultato finale.