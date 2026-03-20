Premier League, Manchester United ripreso due volte: espulso Maguire, solo pari a Bournemouth
Bournemouth-Manchester United 2-2 nell'anticipo della trentunesima giornata di Premier League. Un punto che permette ai Red Devils di essere certi dello scampato pericolo di essere agganciati al quarto posto dall'Aston Villa, ma il Liverpool, quinto, può approfittarne per portarsi a -3. Gli uomini di Carrick non riescono a dare continuità al successo casalingo proprio sull'Aston Villa: due volte avanti, due volti ripresi.
Succede tutto nella ripresa: lo United scappa, il Bournemouth lo riprede
Succede tutto nella ripresa. Sblocca la partita Bruno Fernandes su calcio di rigore al 61' per fallo di Jiménez su Cunha, ma dopo sei minuti su assist di Truffert è Christie a pareggiare. Il botta e risposta prosegue con l'autorete di Hill al 71' che illude gli ospiti. Maguire va sotto la doccia anzitempo per fallo da rigore su Evanilson. All'81' Kroupi non sbaglia dal dischetto. Una girandola di reti spezzettata da quella dei cambi, che non cambiano il risultato finale.