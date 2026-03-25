Hume al veleno su Tonali prima dei playoff: "Col Newcastle si è riposato, ma..."
Italia-Irlanda del Nord è già iniziata. Sandro Tonali è stato punzecchiato in conferenza stampa da Trai Hume, terzino destro nordirlandese del Sunderland, fresco di successo in trasferta (2-1) contro il Newcastle nella trentunesima giornata di Premier League: "La sfida contro il Newcastle di Tonali? No, lui non ha giocato, magari avrebbe dovuto..." ha sottolineato Hume commentando l'assenza per infortunio del centrocampista della Nazionale.
Irlanda del Nord, Hume suona la carica: "Giocare in Premier mi ha cambiato la vita, credo di dover essere un leader"
L'attesa per la sfida playoff, a Bergamo, per guadagnarsi un posto in finale contro Galles o Bosnia Herzegovina è scandita dal riferimento, velato, a una prestunta scelta di Tonali di riposarsi in vista del match decisivo per le qualificazioni al Mondiale 2026. Hume ha aggiunto: "Gioco in Premier League, questo mi ha cambiato la vita. Ho vissuto l'esperienza della promozione dalla Championship e ne ho fatto tesoro, questo rende le gare successive più semplici. Con la personalità e l'esperienza che ho in questo momento credo di dover essere un leader: siamo una squadra giovane, ma abbiamo disputato tante gare internazionali".