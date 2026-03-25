Hume al veleno su Tonali prima dei playoff: "Col Newcastle si è riposato, ma..."

Italia-Irlanda del Nord è già iniziata. Sandro Tonali è stato punzecchiato in conferenza stampa da Trai Hume , terzino destro nordirlandese del Sunderland, fresco di successo in trasferta (2-1) contro il Newcastle nella trentunesima giornata di Premier League: "La sfida contro il Newcastle di Tonali? No, lui non ha giocato, magari avrebbe dovuto..." ha sottolineato Hume commentando l'assenza per infortunio del centrocampista della Nazionale .

Irlanda del Nord, Hume suona la carica: "Giocare in Premier mi ha cambiato la vita, credo di dover essere un leader"

L'attesa per la sfida playoff, a Bergamo, per guadagnarsi un posto in finale contro Galles o Bosnia Herzegovina è scandita dal riferimento, velato, a una prestunta scelta di Tonali di riposarsi in vista del match decisivo per le qualificazioni al Mondiale 2026. Hume ha aggiunto: "Gioco in Premier League, questo mi ha cambiato la vita. Ho vissuto l'esperienza della promozione dalla Championship e ne ho fatto tesoro, questo rende le gare successive più semplici. Con la personalità e l'esperienza che ho in questo momento credo di dover essere un leader: siamo una squadra giovane, ma abbiamo disputato tante gare internazionali".