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De Zerbi, esordio amaro con il Tottenham: sconfitta con il Sunderland e terz'ultimo posto!

De Zerbi parte male, esordio con sconfitta per il Tottenham. Colpo Palace, pari Villa

Debutto da dimenticare per il tecnico italiano sulla panchina degli Spurs, battuti dal Sunderland: decisivo Mukiele, londinesi in piena zona retrocessione. Mateta trascina le Eagles, pari tra Forest e Villans
3 min
TagsPremier LeagueTottenhamde zerbi

SUNDERLAND (INGHILTERRA) - Inizia nel peggiore dei modi l'avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham. Gli Spurs, guidati dal tecnico italiano alla sua prima uscita con il club londinese, cadono 1-0 allo 'Stadium of Lights' di Sunderland contro i biancorossi padroni di casa: decisivo, al 61', il gol di Mukiele su assist di Diarra. Un ko pesantissimo quello incassato dal Tottenham che, a sei giornate dalla fine del campionato, scivola al terzultimo posto in classifica, a quota 30 punti e in piena zona retrocessione. Successo di importanza capitale invece per i 'Black Cats' di mister Le Bris che agganciano il Brighton a metà classifica, a 46 punti e continuano a sognare la qualificazione in Europa.

Sunderland-Tottenham 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Pari tra Forest e Villa, colpo Palace contro il Newcastle

Negli altri match del pomeriggio d'Oltremanica spicca il pareggio maturato al 'City Ground' tra il Forest e l'Aston Villa, reduci dalle fatiche di Europa League contro Porto e Bologna: ospiti avanti al 23', complice la sfortunata autorete di Murillo e raggiunti al 38' dall'acuto di Williams. Punto d'oro per i 'Reds' di Nottingham che salgono a 33 punti, a +3 sul Tottenham di De Zerbi mentre il Villa di Emery aggancia il Manchester United al terzo posto, a 55 punti. Sorride anche il Crystal Palace, vittorioso per 2-1 in rimonta sul Newcastle. Al vantaggio dei Magpies con Osula (43') risponde Mateta con una doppietta da urlo nel finale di gara (80' e 94' su rigore). Ora, per le Eagles, c'è il ritorno dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina, al 'Franchi', dopo il pesante 3-0 maturato all'andata a 'Selhurst Park'.

Nottingham Forest-Aston Villa 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

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