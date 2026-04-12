De Zerbi parte male, esordio con sconfitta per il Tottenham. Colpo Palace, pari Villa

SUNDERLAND (INGHILTERRA) - Inizia nel peggiore dei modi l'avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham . Gli Spurs , guidati dal tecnico italiano alla sua prima uscita con il club londinese, cadono 1-0 allo ' Stadium of Lights ' di Sunderland contro i biancorossi padroni di casa: decisivo, al 61', il gol di Mukiele su assist di Diarra . Un ko pesantissimo quello incassato dal Tottenham che, a sei giornate dalla fine del campionato , scivola al terzultimo posto in classifica , a quota 30 punti e in piena zona retrocessione . Successo di importanza capitale invece per i ' Black Cats ' di mister Le Bris che agganciano il Brighton a metà classifica, a 46 punti e continuano a sognare la qualificazione in Europa .

Sunderland-Tottenham 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Pari tra Forest e Villa, colpo Palace contro il Newcastle

Negli altri match del pomeriggio d'Oltremanica spicca il pareggio maturato al 'City Ground' tra il Forest e l'Aston Villa, reduci dalle fatiche di Europa League contro Porto e Bologna: ospiti avanti al 23', complice la sfortunata autorete di Murillo e raggiunti al 38' dall'acuto di Williams. Punto d'oro per i 'Reds' di Nottingham che salgono a 33 punti, a +3 sul Tottenham di De Zerbi mentre il Villa di Emery aggancia il Manchester United al terzo posto, a 55 punti. Sorride anche il Crystal Palace, vittorioso per 2-1 in rimonta sul Newcastle. Al vantaggio dei Magpies con Osula (43') risponde Mateta con una doppietta da urlo nel finale di gara (80' e 94' su rigore). Ora, per le Eagles, c'è il ritorno dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina, al 'Franchi', dopo il pesante 3-0 maturato all'andata a 'Selhurst Park'.

Nottingham Forest-Aston Villa 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Crystal Palace-Newcastle 2-1: cronaca, tabellino e statistiche