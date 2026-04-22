Incubo Leicester City: retrocesso in League One a 10 anni dalla vittoria della Premier con Ranieri

Dalla Premier alla Champions, poi il baratro in League One

Se 10 anni non sembrano tanti, per i tifosi del Leicester sono stati una montagna russa di emozioni che li ha visti passare dalla Championship (la Serie B italiana), alla vittoria, totalmente inaspettata, della Premier League al secondo anno di permanenza in massima divisione. Poi i quarti di finale di Champions League, la finale del Community Shield e di Carabao Cup, fino alla prima vittoria della FA Cup e alla seconda del Community Shield. Poi la sconfitta in semifinale di Conference League contro la Roma nel 2021/22, anno in cui la squadra di Mourinho vinse la competizione. Fino a quel momento le Foxes avevano conquistato tifosi da ogni parte del mondo. Tutti coloro che si erano appassionati alla favola del Leicester City di Claudio Ranieri, continuavano a seguire la squadra che da 'underdog' aveva sfidato le potenze inglesi, imponendosi in Premier League. Poi il baratro, l'anno successivo alla semifinale di Conference, arriva il 18° posto in massima divisione che gli costa la retrocessione in Championship. Un solo anno e risalgono in Premier League, ancora una volta guidati da un italiano, Enzo Maresca, ma la permanenza dura solo una stagione. Quest'anno, tra il cambio allenatore in panchina (prima Martì Cifuentes sostituito a metà anno da Rowett) e la decurtazione di 6 punti di penalizzazione per aver violato il fair-play finanziario è stato disastroso e con 42 punti in 44 giornate e altre 2 gare da giocare, l'ultimo pareggio interno contro l'Hull City ha decretato la retrocessione in League One. La favola della sfavorita a cui tutti ci eravamo appassionati, sembra essere finita definitivamente e le condizioni economiche del club non sembrano tali da poter sperare in una rapida scalata di categoria.