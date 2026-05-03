Impresa Ipswich Town, è Premier League: Ed Sheeran scatenato con i giocatori

L’ Ipswich Town torna in Premier League dopo una stagione da protagonista in Championship. Decisiva la vittoria sul Queens Park Rangers: 3-0 senza appello, partita indirizzata già nei primi 10 minuti con un uno-due micidiale. Tre punti pesantissimi che valgono la promozione diretta, conquistata per un solo punto di vantaggio sul Millwall. Una cavalcata costruita con costanza e nervi saldi, fino all’ultimo atto. E poi via alla festa: campo, spalti e città in delirio. L’Ipswich torna dove la sua storia lo chiama.

Lampard beffato, Ipswich letale: promozione con il brivido

Doveva essere battaglia fino all’ultimo e così è stato. Il Coventry di Frank Lampard resta a guardare: l’Ipswich non sbaglia e si prende tutto. Contro un QPR senza obiettivi, la squadra scende in campo con fame e concentrazione massime. Partenza sprint, gestione intelligente e colpo del ko nel finale: una prova di maturità totale. Un anno dopo la retrocessione, il club ribalta il destino e si riprende la Premier. Un ritorno meritato, costruito giornata dopo giornata.

Ed Sheeran show negli spogliatoi: cori, birre e sogni realizzati

E poi c’è lui, il tifoso numero uno. Ed Sheeran, l'artista di fama mondiale ma soprattutto uomo Ipswich, scende negli spogliatoi e si scatena con la squadra. Il cantante, anche socio di minoranza del club, vive la promozione come un gol al 90’: canta, brinda e festeggia insieme ai giocatori. Un legame autentico, quello tra Sheeran e l’Ipswich: “Il sogno di ogni tifoso è possedere il club che ama”, aveva detto in passato. E ora il sogno continua, in Premier. Tra musica, passione e magari...qualche consiglio di mercato.