Arsenal campione, italian job by Berta: anche i bancari hanno un'anima (Gunner)

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Gli italiani diventati campioni d'Inghilterra con l'Arsenal sono tre: l'azzurro Riccardo Calafiori che non dimenticherà mai il giorno in cui ha compiuto 24 anni e ha vinto la Premier; il direttore sportivo Andrea Berta, 54 anni e il capo scout Maurizio Micheli, 57 anni, da Berta convinto a lasciare il Napoli per seguirlo nel Nord di Londra e costruire i Gunners finalmente sul tetto del regno, dopo averlo scalato per ventidue anni. Micheli &
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