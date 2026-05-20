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mercoledì 20 maggio 2026
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Arsenal campione, italian job by Berta: anche i bancari hanno un'anima (Gunner)

Dalla Banca di Credito Cooperativo di Pievedizio (Brescia) al trionfo in Premier inseguito per 22 anni dall'Arsenal. L'ha costruito sul mercato il ds  italiano dopo il Parma, il Genoa e i  fantastici 11 anni all'Atletico con Simeone. E a Londra ha voluto con sé Micheli, il rabdomante dei campioni del Napoli
Xavier Jacobelli
1 min
TagsArsenalBerta

Gli italiani diventati campioni d'Inghilterra con l'Arsenal sono tre: l'azzurro Riccardo Calafiori che non dimenticherà mai il giorno in cui ha compiuto 24 anni e ha vinto la Premier; il direttore sportivo Andrea Berta, 54 anni e il capo scout Maurizio Micheli, 57 anni, da Berta convinto a lasciare il Napoli per seguirlo nel Nord di Londra e costruire i Gunners finalmente sul tetto del regno, dopo averlo scalato per ventidue anni. Micheli &

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