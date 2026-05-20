Arsenal campione, italian job by Berta: anche i bancari hanno un'anima (Gunner)

Gli italiani diventati campioni d'Inghilterra con l'Arsenal sono tre: l'azzurro Riccardo Calafiori che non dimenticherà mai il giorno in cui ha compiuto 24 anni e ha vinto la Premier; il direttore sportivo Andrea Berta, 54 anni e il capo scout Maurizio Micheli, 57 anni, da Berta convinto a lasciare il Napoli per seguirlo nel Nord di Londra e costruire i Gunners finalmente sul tetto del regno, dopo averlo scalato per ventidue anni. Micheli &