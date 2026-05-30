Clamoroso Liverpool: esonerato Slot con effetto immediato

Arne Slot non è più l'allenatore del Liverpool. Lo ha annunciato il club inglese dopo che, intorno alle 12, Fabrizio Romano lo aveva anticipato in esclusiva. Entrato nel club nel giugno 2024, Slot ha conquistato il ventesimo titolo nella sua prima stagione da allenatore a Liverpool. "È ovvio che questa sia stata una decisione difficile da prendere per noi come club. Il contributo che Arne ha dato al Liverpool FC nel periodo in cui è stato con noi è stato significativo, significativo e, soprattutto per i tifosi e per noi stessi, di successo. Pertanto, il nostro apprezzamento per tutto ciò che ha realizzato non potrebbe essere maggiore, soprattutto perché è stato sostenuto da un'etica del lavoro, da una diligenza e da un livello di esperienza che hanno ulteriormente sottolineato la nostra opinione che sia un leader nel suo campo. Dal momento in cui abbiamo incontrato Arne per la prima volta, è stato subito chiaro che si tratta di una persona che non si limita ad accettare la responsabilità, ma la accetta. Questo è stato evidente quando ha accettato di subentrare come allenatore, quando ci ha guidato verso il titolo di Premier League e per tutta la stagione appena conclusa, quando ha dovuto affrontare sfide e fardelli considerevoli", le parole del club inglese.