Lina Souloukou altro addio: si dimette dal Nottingham Forest dopo neppure due anni

Lina Souloukou non è più l'amministratore delegato del Nottingham Forest . L'ex manager della Roma ha rassegnato le sue dimissioni, comunicate ufficialmente dal club inglese: "Il Nottingham Forest Football Club conferma che, a seguito di colloqui con la società, Lina Souloukou ha deciso di dimettersi dal suo ruolo di Amministratore Delegato al termine della stagione". Nel comunicato si legge ancora: "Lina è entrata a far parte del club all'inizio del 2025 e ha svolto un ruolo importante durante un periodo di notevoli successi, sia in campo che fuori".

Souloukou: "È stato un onore"

Souloukou ha dichiarato: “È stato un onore ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato del Nottingham Forest. Ho apprezzato moltissimo il tempo trascorso qui e ritengo che abbiamo fatto incredibili progressi sotto la proprietà di Evangelos Marinakis". Il Nottingham l'ha infine ringraziata per il lavoro svolto in questo anno e mezzo: "Tutti al Nottingham Forest ringraziano Lina per il suo contributo e le augurano il meglio per il futuro".

Souloukou, dimissioni alla Roma e al Nottingham Forest

Souloukou era stata annunciata come nuovo AD del Nottingham Forest alla fine di dicembre 2025, entrando poi ufficialmente in carica il 5 gennaio 2026. Veniva dalle dimissioni (anche lì) alla Roma del 22 settembre 2025 scaturite in seguito alla contestazione dei tifosi giallorossi per l'esonero di De Rossi. Tre mesi dopo aveva firmato il contratto con il club inglese, ma dopo appena un anno e mezzo la manager greca ha rassegnato le dimissioni.