Arteta attacca il Var: "Mi vergogno". Cos'è successo in Newcastle-Arsenal

Ancora forti critiche alla Var in Inghilterra. L'ultimo in ordine di tempo a scagliarsi contro lo strumento che avrebbe dovuto azzerare o quasi le polemiche è stato Mikel Arteta : il tecnico dell' Arsenal ha definito "imbarazzante" e "vergognosa" la decisione presa ieri durante il match perso dai Gunners contro il Newcastle sul gol decisivo realizzato da Anthony Gordon . Var che ha dato per buona la rete dopo aver analizzato la palla dentro/fuori di Willock , un possibile fallo di Joelinton su Gabriel e infine il fuorigioco di Gordon , match winner. "Sono qui per dire che non è accettabile - ha detto Arteta nel post partita - Non meritavamo di perdere questa partita, ma l'abbiamo persa per chiare e ovvie decisioni. È imbarazzante, mi vergogno. Una vergogna. è proprio una vergogna".

Premier, la furia di Arteta contro il Var

"Non potete immaginare la quantità di messaggi che ho ricevuto e in cui mi viene scritto che questa cosa non può continuare. Sto sprecando il mio tempo. Stiamo sprecando il nostro tempo", lo sfogo del tecnico spagnolo all'Arsenal dal 2019. "La Premier - ha concluso - è il campionato migliore del mondo, sono da 20 anni in questo Paese ma ora mi vergogno. La posta in gioco è troppo alta, il risultato non è neanche lontanamente vicino al livello che questo campionato deve avere. Non è abbastanza buono. Mi sento in imbarazzo a farne parte".