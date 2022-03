Chelsea, Havertz: "Momento difficile, per noi conta solo giocare"

LONDRA - "Siamo tutti dei professionisti, ma credo sia una situazione difficile per ogni dipendente del club. Noi siamo i giocatori e dobbiamo concentrarci sulle partite, non possiamo fare altro se non sperare che la società possa risolvere ogni problema". Kai Havertz è uno dei punti di forza del Chelsea campione d'Europa, di un club che a causa della guerra in Ucraina sta vivendo un periodo molto complicato, paradossale, viste le sanzioni inflitte all'ormai ex patron, il russo Roman Abramovich, e di conseguenza alla società. "Non posso e non voglio parlarne troppo perché siamo concentrati sulle partite, per noi in questo momento contano le partite e quello che possiamo fare è giocare un buon calcio e cercare di regalare un sorriso ai tifosi in questa situazione. Come abbiamo dimostrato nel fine settimana, possiamo gestire queste pressioni", ha aggiunto il tedesco.