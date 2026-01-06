Chelsea, ufficiale: Rosenior è il nuovo allenatore. Contratto fino al 2032

Chelsea, le prime parole di Rosenior: "Onorato di essere qui, vogliamo continuare a vincere"

L'ex allenatore del Strasburgo si presenta ai microfoni ufficiali del club londinese: "Sono estremamente onorato e onorato di essere stato nominato allenatore del Chelsea. Questo è un club con uno spirito unico e una gloriosa storia di trofei vinti", sottolinea il classe 1984. "Il mio compito è proteggere questa identità e creare una squadra che rifletta questi valori in ogni partita che giochiamo, continuando a vincere trofei. Essere investito di questo ruolo significa tutto per me e voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato per l'opportunità e la fiducia che hanno riposto in questo incarico. Darò tutto per portare il successo che questo club merita. Da dove riparte il Chelsea? Credo profondamente nel lavoro di squadra, nell'unità, nella solidarietà e nel lavorare gli uni per gli altri, e questi valori saranno al centro di tutto ciò che faremo. Saranno il fondamento del nostro successo".