Chelsea, ufficiale: Rosenior è il nuovo allenatore. Contratto fino al 2032
LONDRA (INGHILTERRA) - Il Chelsea annuncia la nomina di Liam Rosenior come nuovo allenatore della prima squadra. Il 41enne tecnico inglese, originario di Londra, raccoglie il testimone di Enzo Maresca firmando con i Blues un contratto fino al 30 giugno 2032. Dopo aver battuto la concorrenza, tra gli altri, di Cesc Fabregas, Rosenior sbarca a Stamford Bridge reduce dall'esaltante esperienza con lo Strasburgo, club francese che ha guidato fino alla qualificazione in Europa (Conference League) per la prima volta in 19 anni nella sua prima stagione. Rosenior, in Inghilterra, ha già allenato l'Hull City (in Championship) e il Derby County (League One).
Chelsea, Rosenior è il nuovo allenatore: "Benvenuto, Liam"
"Il Chelsea Football Club è lieto di annunciare la nomina di Liam Rosenior come allenatore della squadra maschile", si legge nel comunicato ufficiale diramato dai Blues. "Liam ha dimostrato di saper costruire squadre con un approccio di gioco chiaro, stabilendo al contempo standard elevati per i giocatori dentro e fuori dal campo. Pur continuando a concentrarsi sullo sviluppo dei giocatori, le aspettative e le ambizioni del Club rimangono elevate. Liam ha la capacità di ottenere rapidamente il meglio da questa squadra e si unisce a noi con la responsabilità e il sostegno necessari per garantire che il Chelsea continui a competere ai massimi livelli in tutte le competizioni in questa stagione e nelle stagioni a venire. Benvenuto al Chelsea, Liam".
Chelsea, le prime parole di Rosenior: "Onorato di essere qui, vogliamo continuare a vincere"
L'ex allenatore del Strasburgo si presenta ai microfoni ufficiali del club londinese: "Sono estremamente onorato e onorato di essere stato nominato allenatore del Chelsea. Questo è un club con uno spirito unico e una gloriosa storia di trofei vinti", sottolinea il classe 1984. "Il mio compito è proteggere questa identità e creare una squadra che rifletta questi valori in ogni partita che giochiamo, continuando a vincere trofei. Essere investito di questo ruolo significa tutto per me e voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato per l'opportunità e la fiducia che hanno riposto in questo incarico. Darò tutto per portare il successo che questo club merita. Da dove riparte il Chelsea? Credo profondamente nel lavoro di squadra, nell'unità, nella solidarietà e nel lavorare gli uni per gli altri, e questi valori saranno al centro di tutto ciò che faremo. Saranno il fondamento del nostro successo".
Rosenior: "Darò tutto per il Chelsea"
"Sono entusiasta di lavorare con questo gruppo di giocatori e staff estremamente talentuosi, di costruire forti legami dentro e fuori dal campo e di creare un ambiente in cui tutti si sentano uniti e spinti dallo stesso obiettivo", assicura Rosenior. "C'è una vera fame di vittorie e darò tutto, ogni singolo giorno, per aiutare questa squadra a competere e vincere ai massimi livelli, per far sì che tutti siano uniti e orgogliosi di far parte del Chelsea. Voglio che i nostri tifosi siano orgogliosi di ciò che siamo e di ciò che rappresentiamo in ogni singola partita che giochiamo. Sono l'anima di questo enorme, storico e grandioso club calcistico. Non vedo l'ora di incontrarvi tutti. Non vedo l'ora di iniziare".
