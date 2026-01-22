Diego Costa e il pesantissimo attacco ad Antonio Conte: "È sempre arrabbiato. Al Chelsea..."

Diego Costa è tornato a parlare del suo rapporto burrascoso con Antonio Conte e lo ha fatto senza giri di parole. L’ex attaccante del Chelsea ha rievocato la frattura con l’attuale tecnico del Napoli durante il podcast condotto da John Obi Mikel, spiegando come il malcontento fosse diffuso anche nello spogliatoio dei Blues. Secondo Costa, Conte non riuscì mai davvero a entrare in sintonia con il gruppo nonostante la vittoria della Premier League .

Diego Costa, che attacco a Conte: "Al Chelsea non lo apprezzava nessuno"

“È una persona che non si fida degli altri - ha affermato - Pensa di sapere tutto. Allenarsi con lui non è piacevole, è sempre nervoso, sempre cupo”. L’ex centravanti brasiliano naturalizzato spagnolo si è poi lasciato andare a dichiarazioni ancora più dure: “I giocatori volevano andare avanti, ma nessuno lo apprezzava e per questo non è rimasto a lungo. Ormai però il passato è passato”.