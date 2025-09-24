Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Incubo Leoni, l'esito degi esami: rottura del legamento crociato, lungo stop

Ginocchio ko per il difensore italiano all'esordio con i Reds: ecco quanto starà fuori
1 min
Liverpool

Liverpool

Tutte le notizie sulla squadra

Giovanni Leoni ha lasciato il campo nella gara di Coppa di Lega contro il Southampton (debutto con la maglia del Liverpool) per un problema al ginocchio sinistro. Il difensore italiano ha accusato la rottura del legamento crociato anteriore, con uno stop stimato di almeno nove mesi.

Liverpool, grave infortunio per Leoni

Arne Slot, a fine partita, aveva parlato così delle condizioni del giocatori: Giovanni negli spogliatoi era sconsolato perché aveva pessime sensazioni. Dobbiamo aver prudenza e aspettare la risonanza magnetica, ma i giocatori spesso avvertono meglio di chiunque altro questo tipo di infortuni”.

Esordio positivo, poi il ko

Un duro colpo per il giovane difensore italiano, che aveva impressionato all’esordio con numeri eccellenti: 97% di passaggi riusciti, sei contrasti, tre intercetti e quattro duelli vinti su cinque.

 

 

