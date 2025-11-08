Corriere dello Sport.it
sabato 8 novembre 2025
Chiesa svela il suo Monte Rushmore dei campioni: ci sono Maldini e altri tre fenomeni

Quanto talento nella top four scelta dall'ex attaccante di Juve e Fiorentina nel corso di un'intervista concessa in Inghilterra
Federico Chiesa e il suo personale Monte Rushmore dei campioni italiani. Poche sorprese, tanto talento. Nelle scelte dell'ex attaccante di Juve e Fiorentina, oggi protagonista con la maglia del Liverpool in Premier League, icone della storia del nostro calcio e due ex compagni di Nazionale.

Chiesa, ecco il suo Monte Rushmore dei campioni italiani: da Maldini a Pirlo, c'è Buffon

Non una risposta facile per Federico Chiesa, ma di sicuro è venuta fuori una potenziale squadra di calcio a 5 di altissimo livello. Sollecitato dal giornalista di Sky Sports, l'esterno offensivo dei Reds è stato chiamato a disegnare una top four di fuoriclasse italiani di tutti i tempi: il "figlio d'arte" ha optato senza esitazioni per Paolo Maldini, definito anche "il giocatore italiano più forte di sempre", Roberto Baggio, Gianluigi Buffon e, infine, Andrea Pirlo. Con gli ultimi due, peraltro, ha avuto tempo e modo di confrontarsi in Nazionale. Con l'attuale capo delegazione dell'Italia, ha condiviso successi anche con i colori della Juventus.

 

