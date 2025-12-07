Salah vuole l’esonero di Slot, ma il club è furioso. Owen lo attacca: “Non puoi parlare così”
Lo sfogo di Momo Salah ha un destinatario preciso: Arne Slot. L’attaccante egiziano non ha digerito il trattamento dell’ultimo periodo, con le relative panchine, e per questo ha voluto rilasciare ieri delle dichiarazioni molto pesanti. “Vogliono scaricarmi, facendo credere di essere il problema. Mi sento come se il club mi avesse abbandonato. Ho fatto tanto per loro, ho vinto tutto. Questa situazione non è accettabile”.
Ricordiamo che lo scorso aprile, al termine di una lunga trattativa, Salah ha firmato un rinnovo biennale. Il suo sogno sarebbe quello di rimanere con un altro allenatore, ma a prescindere da quello che succederà il suo futuro è in discussione e potrebbe clamorosamente cambiare a gennaio. “La società mi ha fatto grandi promesse in estate - ha raccontato il calciatore -, ma sono in panchina da tre partite. Tutto quello che posso dire è mantenere le promesse”.
Owen risponde a Salah: “Tra una settimana va in Coppa d’Africa, poi si vedrà"
L’ex giocatore della Roma è esploso al termine del pareggio per 3-3 con il Leeds, dopo aver passato 90’ in panchina. Il club non ha affatto gradito il suo sfogo: secondo fonti interne al Liverpool, proprio il rinnovo del campione egiziano avrebbe in qualche modo inciso sulla crisi della squadra. La reazione di Salah ha comunque diviso tifosi e opinionisti, anche sui social. Ad attaccarlo ci ha pensato l'ex attaccante dei Reds, Michael Owen. “Non dovevi parlare così - ha scritto su X -. Tra una settimana andrai in Coppa d’Africa. È meglio che tu tenga per te le tue parole e poi al ritorno si vedrà come stanno le cose”.