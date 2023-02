Haaland, dalla Spagna sono sicuri: lascerà il City se...

Nell'articolo di As sono presenti le motivazioni per cui Haaland avrebbe accettato il City : la scelta è da attribuirsi quasi esclusivamente a Pep Guardiola , che in caso di sanzione per le presunte inadempienze finanziarie , secondo le sue parole del passato , andrebbe via. La giovane stella del calcio europeo è quindi titubante sul proseguo dell'avventura a Manchester non essendo più pienamente convinto del progetto sportivo che non gli garantirebbe più di vincere riconoscimenti e Pallone d'oro, vista l'inchiesta aperta che potrebbe portare a pesanti sanzioni sportive (penalizzazione di punti). Il Real Madrid di Ancelotti monitora con interesse la situazione vista la necessità di affiancare una punta all'ormai 35enne Benzema .

Le parole dell'agente

Le parole dell'agente di Haaland, Rafaela Pimenta, ad As sono state chiare e rivelano l'esistenza di una clausola rescissoria (secondo il giornale spagnolo di 150 milioni) che consentirebbe ad Haaland di lasciare il City in caso fosse scontento: “Sono a favore della libertà. È la mia battaglia. Dico sempre che una delle mie priorità come agente è offrire al giocatore quella che io chiamo 'la chiave della porta'. Quando il giocatore va in un club, faccio di tutto per creare le condizioni affinché la chiave della porta sia nelle sue mani. E se domani non sopporti più di starci perché non ti piace, o non ti pagano bene, o perché tua moglie vuole vivere a Parigi? Beh, te ne vai, vero? Non mi piace quando il mio giocatore non è libero di decidere - ha detto il superagente al giornale - ho fatto tutti i contratti per questa agenzia negli ultimi 25 anni. Tutto. Non c'è stata una sola volta in cui un giocatore ha detto "voglio andarmene e che non potesse farlo”.