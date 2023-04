Affare Haaland: le cifre del trasferimento, ecco chi ci ha guadagnato di più

Manchester City, il retroscena dell'affare Haaland

Il quotidiano Times ha riferito di essere entrato in possesso dei documenti ufficiali dell'operazione City-Haaland. Il media inglese ha dichiarato che il club di Manchester ha pagato meno della clausola prevista di 75 milioni, ma ha invece versato nelle casse del Dortmund "soli" 60. Alle spese del trasferimento tra i club si sono aggiunte quelle di procura, dato che altri 40 milioni sono finiti nelle tasche dell'entourage del centravanti norvegese che sono stati suddivisi poi tra l'agenzia Sapiens AS, appartenente al padre di Haaland, Alfie e un'altra parte alle agenzie One Sarl e Tatica Sarl guidata da Rafaela Pimenta dopo la scomparsa di Mino Raiola.