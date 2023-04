Haaland e De Bruyne devastanti: ecco cosa hanno fatto contro il Leicester

Il Manchester City continua a inseguire l'Arsenal per il titolo. Gli uomini di Guardiola non sbagliano l'appuntamento con un Leicester affamato di punti salvezza e riescono a sovrastarli per 3-1 grazie alle solite reti di Haaland (2 in 20 minuti) e il gioiello da fuori area al volo di Stones. Per la squadra di casa il protagonista della serata, oltre al bomber norvegese, è stato sicuramente De Bruyne autore di un fantastico assist.