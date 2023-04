Guardiola show in conferenza stampa: il gesto scatena le risate in sala

L'andata dei quarti di Champions League tra Manchester City e Bayern Monaco aveva visto la squadra inglese prevalere per 3-0 grazie alle reti di Rodri , Bernardo Silva e Haaland . Proprio sull'attaccante norvegese, nella conferenza stampa a poche ore dal ritorno, Guardiola si è espresso ai giornalisti in un modo davvero particolare...

Quarti di Champions Bayern Monaco-Manchester City, la risposta di Guardiola

In seguito ad una particolare domanda sullo staff medico e sulla gestione di Haaland per prevenire gli infortuni Guardiola ha iniziato a risponde a gesti ai giornalisti, scatenando il divertimento e le risate tra le persone presenti alla conferenza stampa. L'allenatore spagnolo ha poi, ovviamente, deciso di "iniziare a parlare" riferendosi alle stagioni passate dell'attaccante norvegese con la maglia del Borussia Dortmund affermando di aver parlato a lungo con i medici per capire come gestirlo al meglio.