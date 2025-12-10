Corriere dello Sport.it
Svelati altri dettagli sul divorzio tra Pep Guardiola e Cristina Serra: ecco quando si sono allontanati

Ulteriore passo verso la separazione definitiva: cosa è successo
1 min
Continuano ad emergere dettagli sulla fine della lunga relazione tra Pep Guardiola e Cristina Serra. Secondo quanto riferito dal programma “Y Ahora Sonsoles”, la stilista catalana avrebbe recentemente compiuto un ulteriore passo verso la separazione, dopo un progressivo allontanamento iniziato già nel 2019.

Pep Guardiola e Cristina Serra sempre più lontani

Già nei mesi scorsi si era raccontato che la distanza tra Barcellona e Manchester e alcune decisioni legate alla carriera dell’allenatore avevano pesato sul rapporto. Serra, che un tempo viaggiava spesso in Inghilterra, non sarebbe più tornata oltremanica dal settembre 2024.

Nuova casa per Cristina Serra?

Ora, secondo l’esperta Lorena Vázquez, Cristina avrebbe lasciato definitivamente la storica casa di famiglia a Pedralbes per trasferirsi in un nuovo appartamento nell’Eixample. Un segnale che sembrerebbe confermare la rottura, nonostante il rapporto tra i due rimanga sereno e senza tensioni.

