Quanto vale la nuova villa da sceicco di Cristiano Ronaldo: tutti i dettagli extralusso. Uno è incredibile

In campo le cose non vanno più come una volta. Il Re sta perdendo la corona e subisce l'onta delle prime critiche in una carriera straordinaria arricchita da coppe e Palloni d'oro. Se il futuro calcistico di Cristiano Ronaldo sembrerebbe (condizionale d'obbligo quando si parla del fuoriclasse lusitano) aver imboccato la via del tramonto, non si può dire la stessa cosa della vita che sta pianificando una volta appesi gli scarpini al chiodo.