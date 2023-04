Wan-Bissaka sbaglia un gol a porta vuota: l'errore è incredibile VIDEO

Aaron Wan-Bissaka, professione difensore. Non poteva essere altrimenti, alla luce dell'incredibile gol sbagliato nel match di Premier League che è andato in scena tra Manchester United e Everton e che ha visto i Red Devils trionfare per 2-0. Il terzino, sullo 0-0, ha mancato l'occasione di portare i suoi compagni in vantaggio, tirando a porta vuota a portiere battuto spedendo la palla fuori.