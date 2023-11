MANCHESTER (INGHILTERRA) - Da tempo viene chiamano “Il Teatro dei Sogni”, ma la realtà di Old Trafford, casa del Manchester United di Erik Ten Hag, sembra essere ben diversa. Lo raccontano sui social alcuni tifosi dei Red Devils che si erano recati a “Old Trafford” per seguire la squadra femminile: alcune parti del soffitto sono crollate su due tifosi, come documentato su Twitter da alcune foto: “Se mai aveste bisogno di ulteriori prove che Old Trafford sta cadendo a pezzi…”.