Sospetto doping tra Tour de France e Manchester United: scoppia il caso Rozman

In casa Manchester United non si dorme sonni tranquilli. Infatti sono arrivati dei sospetti di doping ad agitare le acque. Tutto nasce da un'inchiesta del quotidiano britannico The Guardian sui rapporti tra il club e David Rozman, capo assistente degli Ineos Grenadiers, la squadra ciclistica dell'italiano Filippo Ganna, tra gli altri. Rozman è stato costretto a lasciare il Tour de France a inizio luglio a causa dell'indagine aperta sul suo conto da parte dell'agenzia internazionale per presunti legami con il medico tedesco condannato a 4 anni e 10 mesi per doping Mark Schmidt. Lo stesso Rozman che nel 2024 ha lavorato con il Manchester United.