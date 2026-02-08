Tifoso dello United non si taglia i capelli da oltre mille giorni: martedì il Manchester può fargli interrompere la sua promessa

Si chiama Frank Ilett , sui social è ormai celebre con il soprannome di The United Strand : ha da poco raggiunto il milione di followers. La sua popolarità nasce da una promessa: non tagliarsi i capelli finché il Manchester United non avesse vinto cinque partite di fila in Premier League .

Oltre mille giorni senza tagliarsi i capelli per il Manchester United

Non sembrava una missione impossibile, nonostante le traversie in campionato dello United, ma sono passati più di mille giorni da quel giuramento social. La chioma è diventata sempre più folta e, proprio come i suoi capelli, sono cresciuti i seguaci: sempre più incuriositi dall'evolvere della vicenda. E Ilett ha documentato quotidianamente i "progressi" di quella che, col tempo, è diventata una sorta di criniera. La lunga attesa, però, potrebbe essere giunta al termine. Dopo l'esonero di Amorim, con l'avvento di Carrick in panchina, i Red Devils hanno infatti inanellato quattro vittorie consecutive: 2-0 al Manchester City, 3-2 in casa della capolista Arsenal, 3-2 al Fulham e 2-0 al Tottenham all'Old Trafford.

West Ham-Manchester United: se i Red Devils vincono Ilett si taglia i capelli

E ora? Manca il sigllo finale. Martedì, alle 21:15, è in programma West Ham-Manchester United, valida per la ventiseiesima giornata del massimo campionato inglese. Gli Hammers sono terzultimi in classifica, ma nell'ultimo turno hanno vinto 2-0 a Burnley. Scatta il conto alla rovescia per la partita potenzialmente risolutiva per il destino dei capelli di Frank Illett, che sul proprio account ufficiale non ha nascosto di essere particolarmente emozionato dal possibile arrivo del momento a lungo atteso.