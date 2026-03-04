Manchester United, Harry Maguire rischia il carcere: cosa è successo nel 2020 a Mykonos

Harry Maguire rischia grosso: secondo quanto riporta Marca, nell'estate del 2020, mentre era in vacanza con la famiglia in Grecia " aggredì e tentò di corrompere alcuni agenti di polizia a Mykonos" dopo il suo arresto in una rissa in cui due agenti di polizia sono stati aggrediti. Il processo, che aveva visto coinvolta la sua famiglia che ha sempre negato ogni addebito, è stato rimandato quattro volte, ottenendo anche un nuovo processo - iniziato solo nello scorso ottobre - dopo una prima condanna a 21 mesi. Questa volta però la sentenza ha stabilito il giocatore della nazionale inglese colpevole.