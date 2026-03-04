Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Manchester United, Harry Maguire rischia il carcere: cosa è successo nel 2020 a Mykonos

Il difensore centrale dovrà pagare per i fatti accaduti in Grecia 6 anni fa. Il team legale del calciatore è già all'opera per presentare però ricorso
Harry Maguire rischia grosso: secondo quanto riporta Marca, nell'estate del 2020, mentre era in vacanza con la famiglia in Grecia "aggredì e tentò di corrompere alcuni agenti di polizia a Mykonos" dopo il suo arresto in una rissa in cui due agenti di polizia sono stati aggrediti. Il processo, che aveva visto coinvolta la sua famiglia che ha sempre negato ogni addebito, è stato rimandato quattro volte, ottenendo anche un nuovo processo - iniziato solo nello scorso ottobre - dopo una prima condanna a 21 mesi. Questa volta però la sentenza ha stabilito il giocatore della nazionale inglese colpevole.

Maguire colpevole: rischia il carcere?

Secondo Marca, Harry Maguire, difensore 32enne inglese del Manchester United, ora rischia 15 mesi di carcere con sospensione condizionale per "aggressione lieve, resistenza all'arresto e tentata corruzione". Il tribunale greco lo ha condannato per tutti e 3 i capi d'accusa; dal canto suo, il numero 5 dello United ha sempre respinto ogni accusa e il suo team di legali è già al lavoro per presentare ricorso.

 

 

