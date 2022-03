Kulusevski e il coro dei tifosi del Tottenham VIDEO

Antonio Conte e la Premier League sembrano aver rivitalizzato Dejan Kulusevski che, da quando è arrivato al Tottenham sul finire del mercato di gennaio, ha ritrovato la forma migliore. Per lui sette presenze totali con la maglia degli Spurs, di cui cinque in campionato, due gol e un assist. I numeri non sono sfuggiti ai tifosi del club londinese, che lo hanno già eletto a nuovo beniamino dedicandogli anche un divertente coro. L'ispirazione dalla band più famosa di Svezia, gli ABBA. Ecco il testo del coro scatenato che si sente nel video: "Gimme gimme gimme a ginger from Sweden, he came from Juventus and he plays on the wing. Gimme gimme gimme a ginger from Sweden, number 21 his name is Kulusevski". Traduzione: "Dammi dammi dammi un ragazzo dai capelli rossi dalla Svezia, è venuto dalla Juventus e gioca sulla fascia. Dammi dammi dammi un ragazzo dai capelli rossi dalla Svezia, numero 21 il suo nome è Kulusevski".