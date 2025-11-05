Udogie shock: minacciato da un procuratore con una pistola! Cosa è successo

Caso Udogie, la polizia: "Minacciato da un'arma da fuoco"

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese "The Sun", Udogie avrebbe subito minacce dopo aver comunicato l'interruzione del rapporto professionale con l'agente. A margine della vicenda, è arrivato anche un comunicato ufficiale della polizia: "Gli agenti - si legge - sono stati chiamati alle 23.14 di sabato, 6 settembre, per denunciare che un uomo di circa 20 anni era stato minacciato con un’arma da fuoco in una strada. La Polizia ha parlato con la vittima e nel corso delle indagini è emerso che lo stesso individuo aveva ricattato e minacciato un altro uomo, sempre di circa 20 anni. Lunedì 8 settembre la polizia ha eseguito l’arresto di un uomo di 31 anni accusato di possesso illegale di arma da fuoco, ricatto e guida senza patente. L’uomo è libero su cauzione mentre l’indagine continua".

Il supporto del Tottenham

Attraverso una nota ufficiale, anche il Tottenham ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà al calciatore italiano, volato in Premier League nell'estate 2023: "Abbiamo fornito supporto a Destiny e alla sua famiglia fin dall’incidente e continueremo a farlo. Trattandosi di una questione legale, non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni", ha poi precisato la società londinese.