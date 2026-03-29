Tudor non è più l'allenatore del Tottenham: il comunicato ufficiale sulla separazione con effetto immediato
Dopo poco più di un mese, l'esperienza di Igor Tudor al Tottenham è già finita. Il club inglese ha annunciato di aver trovato un accordo comune di separazione tra le parti. La decisione arriva durante la pausa per le partite delle nazionali dopo la brutta sconfitta subita dagli Spurs nello scontro diretto per la salvezza contro il Nottingham Forest in casa. L'ex allenatore di Lazio e Juve lascia la squadra a +1 dalla zona retrocessione.
Tudor lascia il Tottenham: il comunicato
Questo il comunicato ufficiale del Tottenham: "Possiamo confermare che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di preparatore dei portieri e preparatore atletico. Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l'impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza a Igor per il lutto che ha recentemente subito e inviamo il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile. A tempo debito forniremo aggiornamenti sulla nomina del nuovo allenatore".
I numeri di Tudor al Tottenham
L'esperienza di Tudor al Tottenham si chiude nel peggiore dei modi. Il croato ha raccolto una squadra in estrema difficoltà e non è riuscito a cambiare il corso delle cose. Nonostante l'accesso diretto agli ottavi in Champions, visto il posizionamento tra le prime otto nella League Phase, gli Spurs sono usciti agli ottavi, pur ottenendo contro l'Atletico Madrid l'unica vittoria dell'era Tudor. La situazione in campionato è ancora più complessa con appena 30 punti raccolti dopo 31 partita: appena un punto in più rispetto alla zona retrocessione. L'ultimo successo in campionato per il Tottenham risale allo scorso dicembre contro il Crystale Palace. Tudor chiude la sua avventura al Tottenham con cinque sconfitte, un pareggio e una vittoria.
De Zerbi al Tottenham? La reazione dei tifosi
Le voci di un possibile esonero di Tudor giravano sempre più insistenti già dopo l'eliminazione dalla Champions League. Le voci sono diventate certezze dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Nottingham Forest. Uno dei primissimi nomi che è stato fatto come successore dell'allenatore corato è stato quello di Roberto De Zerbi. D'altronde l'italiano è uno dei pochi nomi di spicco tra gli allenatori rimasti senza una panchina a questo punto della stagione. L'ex Sassuolo ha lasciato il Marsiglia lo scorso febbraio e sarebbe tra i profili che gli Spurs stanno valutando per salvare questa stagione e rilanciarsi tra le big 6 per le prossime. L'ipotesi però non scalda i tifosi del Tottenham, non tanto per ragioni tecnico tattiche, quanto più morali.
I tifosi del Tottenham respingono De Zerbi
Una delegazione dei tifosi degli Spurs ha spiegato come non vogliano un allenatore come De Zerbi che ha "giustificato" i comportamenti di Greenwood, andato a processo per tentato stupro. All'epoca dei fatti, l'allenatore aveva commentato che a lui interessava solamente le questioni di campo e che "quella personale non rientra nei miei ragionamenti e decisioni". I Proud Lilywhites, gruppo orgnizzato del tifo degli Spurs, ha dichiarato: "Il club è responsabile di stabilire dei valori che influenzano come i suoi tifosi si sentono accolti e quali comportamenti sono considerati accettabili. Il motto insieme, sempre, deve pur significare qualcosa. Per noi significa no a De Zerbi. Quando qualcuno in una posizione del genere difende pubblicamente un giocatore come Mason Greenwood e presenta le cose in modo da minimizzare la gravità dei fatti, è significativo, non solo di per sé, ma anche per ciò che implica".
Dopo poco più di un mese, l'esperienza di Igor Tudor al Tottenham è già finita. Il club inglese ha annunciato di aver trovato un accordo comune di separazione tra le parti. La decisione arriva durante la pausa per le partite delle nazionali dopo la brutta sconfitta subita dagli Spurs nello scontro diretto per la salvezza contro il Nottingham Forest in casa. L'ex allenatore di Lazio e Juve lascia la squadra a +1 dalla zona retrocessione.
Tudor lascia il Tottenham: il comunicato
Questo il comunicato ufficiale del Tottenham: "Possiamo confermare che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di preparatore dei portieri e preparatore atletico. Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l'impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza a Igor per il lutto che ha recentemente subito e inviamo il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile. A tempo debito forniremo aggiornamenti sulla nomina del nuovo allenatore".
I numeri di Tudor al Tottenham
L'esperienza di Tudor al Tottenham si chiude nel peggiore dei modi. Il croato ha raccolto una squadra in estrema difficoltà e non è riuscito a cambiare il corso delle cose. Nonostante l'accesso diretto agli ottavi in Champions, visto il posizionamento tra le prime otto nella League Phase, gli Spurs sono usciti agli ottavi, pur ottenendo contro l'Atletico Madrid l'unica vittoria dell'era Tudor. La situazione in campionato è ancora più complessa con appena 30 punti raccolti dopo 31 partita: appena un punto in più rispetto alla zona retrocessione. L'ultimo successo in campionato per il Tottenham risale allo scorso dicembre contro il Crystale Palace. Tudor chiude la sua avventura al Tottenham con cinque sconfitte, un pareggio e una vittoria.