Ibanez, clamoroso errore all'esordio in Arabia: i tifosi della Roma si scatenano sui social

Un esordio shock per Ibanez nella Saudi League. L'ex difensore centrale della Roma è stato acquistato dall' Al-Ahli , società araba che lo ha subito messo in campo nel match d'esordio contro l’Al Hazem . La sua squadra ha vinto 3-1, grazie ad una tripletta di Firmino, ma la prestazione di Ibanez è stata tutt'altro che positiva.

Gli errori di Ibanez all'esodio

L'ex difensore giallorosso è stato protagonista di tre incredibili errori durante il primo tempo del match : prima ha sbagliato un disimpegno, mettendo in pericolo la sua difesa; poi ha collezionato un retropassaggio da brividi al portiere, che uscendo a valanga ha colpito l'attaccante avversario (l'arbitro lo ha graziato), infine ha cincischiato su un normale controllo, subendo il pressing avversario e rifugiandosi in fallo laterale. Il video dei suoi errori è diventato virale in breve tempo, scatenando numerosi commenti dei tifosi giallorossi.