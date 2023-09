Al-Ahli, che disastro Ibanez e Demiral contro l'Al Fateh!

ROMA - Giornata da dimenticare in fretta per l'Al-Ahli. Nell'ultimo turno disputato ieri, infatti, la squadra di Mattias Jaissle (che tra gli altri annovera Kantè, Firmino, Gabri Veiga e Mahrez) è letteralmente crollata contro l'Al Fateh vittorioso 5-1. Sul banco degli imputati, in primis, c'è la prestazione della difesa comandata degli ex "italiani" Roger Ibanez e Merih Demiral, protagonisti loro malgrado di una prestazione horror: sia l'ex Roma che l'ex Atalanta hanno causato un calcio di rigore, con Demiral che nel recupero si è fatto anche espellere dopo aver interrotto una chiara occasione da gol. Il brasiliano, oltre al rigore procurato, ha propiziato un altra rete del Al Fateh con un errore difensivo nel finale di partita.