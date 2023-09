Ronaldo risponde alla macchina della verità: sulla Juve racconta una bugia

Ronaldo e la bugia sulla Juve

Si parte cauti con la classica domanda del nome per testare il corretto funzionamento della macchina. "Ho cercato su Google il mio nome parecchie volte". Lancia anche una frecciatina a Pelè: "Detengo il record per il maggior numero di gol nella storia del calcio: 835, con i video". Poi prosegue parlando della rovesciata contro la Juve. L'intervistatore gli chiede se è quello il suo gol più bello, Ronaldo risponde di sì, ma per la macchina della verità è una bugia.

Ronaldo parla di Ferguson

Ronaldo continua dicendo che la Premier League è il campionato più difficile del mondo e alla domanda se Ferguson sia il miglior allenatore di sempre: "Non sarebbe giusto. Sono stato con così tanti allenatori con cui ho vinto tanto e dobbiamo considerare anche loro come i migliori". Infine ammette che giocherà ai massimi livelli anche quando avrà 40 anni e che il suo record di gol non sarà battuto finchè sarà vivo.