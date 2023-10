Saudi Pro League, magia Cristiano Ronaldo. A segno anche Ibañez di testa

Successo in rimonta per l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che batte il Damac per 2-1. Nella ripresa il gol di Talisca e una splendida punizione dell’asso portoghese rendono inutile la rete di N’Koudou, realizzata nel primo tempo. Per CR7 si tratta dell’undicesimo gol in campionato. Nessuno ha fatto meglio di lui in Saudi Pro League. Con questo successo la squadra di Cristiano Ronaldo sale al terzo posto con 22 punti, a -4 lunghezze dall’Al-Hilal capolista. Al Hazem-Al Raed termina 4-3, mentre l’Al Shabab doma l’Al Taee per 2-0. Vanno a segno Diallo e Al Qahtani.