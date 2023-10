Fury-Ngannou, Ronaldo e Georgina impressionati per i colpi al limite

Ronaldo, respiri profondi durante la serie di colpi da Fury e Ngannou

Ronaldo sembrava irrequieto mentre osservava lo storico incontro. Sia Fury sia Ngannou sono amici di Ronaldo ed era già di per sé difficile capire per quale boxeur tifasse il fuoriclasse portoghese. In un video diventato virale, pubblicato sull'account Boxing on TNT Sports X, l'ex Juve è stato immortalato mentre respiro profondamente mentre Fury e Ngannou boxavano sul ring. Fury ha vinto ai punti e non senza polemiche.

All'inizio della giornata in Arabia Saudita, nel frattempo, Ronaldo ha offerto un altro assist, il suo ottavo stagionale in tutte le competizioni con l'Al-Nassr, che ha battuto l'Al Feiha 3-1. L'Al-Nassr ha ottenuto l'ottava vittoria in campionato della stagione ed è seconda nella Saudi Pro League, a quattro punti dalla capolista Al-Hilal.