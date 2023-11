Al-Ittihad, cacciato Espirito Santo: "colpa" di Benzema

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - L'avventura di Nuno Espirito Santo sulla panchina dell' Al-Ittihad è finita. Lo ha comunicato il club saudita che, nonostante il campionato vinto la scorsa stagione, ha deciso di esonerarlo . La causa, però, non sarebbe soltanto il deludente avvio della squadra - attualmente al sesto posto e senza vittorie in campionato da fine settembre - ma anche un duro scontro con la stella della squadra, Karim Benzema .

Espirito Santo esonerato, "colpa" di Benzema

La situazione è precipitata dopo il ko in Champions asiatica, 2-0 in casa degli iracheni dell'Al Quwa Al Jawiya. Nell'intervallo della gara Nuno Espirito Santo avrebbe duramente rimproverato la squadra, con Benzema che a quel punto sarebbe intervenuto alzando la voce fino ad avere un duro scontro con il portoghese. Un fatto che ha portato l'Al-Ittihad a decidere di esonerare Espirito Santo con la squadra che verrà temporaneamente affidata al vice, Hassan Khakifa.

Esonero Espirito Santo, il comunicato dell'Al-Ittihad

"Il club ha annunciato la rescissione del contratto dell'allenatore portoghese Nuno Santo - la nota del club su Twitter -. Questa decisione arriva dopo un'esauriente valutazione tecnica dell'ultima fase in cui è stato incaricato di allenare la prima squadra di calcio. Nel frattempo il vice allenatore Hassan Khakifa assumerà le responsabilità di allenatore della squadra, fino a quando le procedure di nomina per un nuovo allenatore non saranno finalizzate e lo staff tecnico sarà riorganizzato per allinearsi agli obiettivi del club e alle aspettative dei suoi tifosi. Il club esprime la propria gratitudine all'allenatore Nuno Santo per il contributo fornito durante la sua permanenza con la squadra e gli augura successo nei suoi progetti futuri".