Il numero di Cristiano Ronaldo in Arabia lascia tutti a bocca aperti: "Non è umano"

Quanti gol ha realizzato Ronaldo?

Si è trattata di una marcatura importante, soprattutto perché permette a Ronaldo di raggiungere il numero di 50 gol nel 2023 tra club e nazionale. Un traguardo di un certo peso, soprattutto se si considera che Ronaldo ha 38 anni e mostra di avere la fame di un esordiente, anche se milita in un campionato dal livello non eccelso rispetto a quelli europei. Oltre al gol, contro l'Al Shabab ha mostrato giocate sopraffine che hanno deliziato i presenti, in attesa dell'ultimo confronto con Messi in programma il primo febbraio e denominato The Last Dance.