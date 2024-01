Benzema cerca squadra, il Manchester Utd fuori dalla corsa

Karim Benzema vuole lasciare l'Arabia Saudita . L'ex centravanti del Real Madrid, nonché simbolo della nazionale francese, è ormai in rotta di collissione con l' Al-Ittihad . Sulle sue tracce l'Olympique Lione, che vorrebbe riportarlo a casa, mentre si è tirato fuori dalla corsa il Manchester United di Ten Hag .

Benzema, il Manchester United dice No

Karim Benzema, 36 anni, è pronto a salutare la Saudi League. Nel suo futuro, però, non c'è e non ci sarà il Manchester Utd di Ten Hag, costretto a rispettare le linee guida del Fair Play Finanziario. L'ex bomber dei Blancos, del resto, guadagna più di 85 milioni di sterline all'anno con l'Al-Ittihad ed è fuori budget per i Red Devils.