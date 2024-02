Ronaldo nei guai in Arabia: indagato dalla Federcalcio per un'esultanza immorale

Continua a far discutere l'esultanza volgare di Cristiano Ronaldo contro alcuni tifosi. Il gesto, accaduto durante la sfida tra il suo Al Nassr e l'Al Shabab, è ora sotto esame da parte della Federcalcio saudita .

Ronaldo, esultanza volgare contro i tifosi

Durante la sfida di Saudi League, CR7 avrebbe perso la pazienza dopo i numerosi cori che inneggiavano allo storico rivale, Leo Messi. Ronaldo non avrebbe preso bene la provocazione, esultando dopo il suo gol con un gestaccio ai tifosi dell'Al Shabab, portandosi prima le mani alle orecchie per zittire i tifosi avversari e e poi indicandosi l'inguine. La partita è poi finita 3-2 per la squadra del portoghese.

Ronaldo, aperta un'indagine sull'esultanza

Sull'episodio è intervenuta la Federcalcio saudita, che ha annunciato l'apertura di un indagine per il "gesto immorale" di Cristiano Ronaldo. L'esultanza verrà esaminata dal Comitato disciplinare, che annuncerà la sua decisione nei prossimi giorni.