L'ex leggenda francese si scaglia contro Cristiano Ronaldo: "Deve stare zitto"

"Il campionato saudita non è peggiore della Ligue 1, è più competitivo del campionato francese e già adesso siamo meglio di loro ": così Ronaldo aveva commentato mesi fa la crescita della Saudi Pro League . Parole che non erano piaciute in Francia e che ancora oggi fanno discutere vista la risposta della leggenda francese Frank Leboeuf .

Lebouef attacca Ronaldo: "Ha fatto quel commento solo per Messi"

Queste le sue parole ai microfoni di Betvictor: "Mi dà fastidio quando sento Cristiano Ronaldo dire che la Saudi Pro League è meglio della Ligue 1. Perché pensate che abbia scelto di fare quel commento sulla Ligue 1 piuttosto che sul campionato portoghese? È perché Lionel Messi ha giocato in Ligue 1. Ho molto rispetto per lui come giocatore, ma dai, stai zitto! È ingiusto nei confronti del campionato francese".

"Europei? Il Portogallo può vincere solo se Ronaldo non gioca"

Leboeuf ha poi continuato parlando dei prossimi Europei concentrandosi proprio sul Portogallo di Ronaldo. "Per me, il Portogallo è una delle contendenti agli Europei di quest'estate. Penso che possano vincere gli Europei, ma solo se Cristiano Ronaldo non gioca. Voglio ringraziarlo per aver portato lo sport a un altro livello, ma c'è una fine per tutti. Ha tutto il diritto di giocare in Arabia Saudita, anche se non sono sicuro che avesse bisogno di ancora più soldi".