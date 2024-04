Cristiano Ronaldo, super tripletta con l’Al Nassr. Ma che errore Tatarusanu

ROMA - Due gol su punizione e un cucchiaio da fuori. Da aggiungere pure due assist. Che show di Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al Nassr. Vittoria per 8-0 contro l’Abha con il portoghese vero mattatore della serata. Prima rete su punizione con un Tatarusanu che sbaglia clamorosamente: sul tiro centrale si lascia sorprendere e la palla finisce in rete. Raddoppio ancora su punizione (barriera completamente aperta). Ciliegina sulla torta: un cucchiaio da fuori imprendibile per il portiere romeno. Al conto vanno aggiunti pure due assist. Per CR7 numeri super fin qui: 24 presenze, 29 gol e 11 passaggi vincenti. In rete nell'8-0 finale anche Mané, Al-Sulayhem, Ghareeb, Al-Aliwa (doppietta). L’Al Nassr rimane seconda in classifica con 62 punti. L’Al Hilal, vincente 3-0 contro l’Al-Okhdood, è sempre al comando a quota 74.