L'ex Cagliari Nandez in Arabia Saudita va ad allenarsi così: il video è virale

Non passa decisamente inosservato l'ex centrocampista del Cagliari , Nahitan Nandez , quando va ad allenarsi con la squadra che dalla scorsa estate lo ha accolto tra le sue file, a margine di cinque anni in rossoblù: l' Al-Qadisiya . Come documentato da un video, già virale su Instagram, il calciatore uruguayano arriva allo stadio a bordo di una camionetta di cui sembra essere particolarmente fiero.

Nandez, il bilancio con il Cagliari

Nandez, in Arabia Saudita dal 18 luglio 2024, è stato al gioco facendosi filmare sia mentre raggiungeva lo stadio parcheggiando il suo mezzo sia mentre risaliva a bordo per piazzare sullo specchietto retrovisore il pass per il parcheggio. Pollice all'insù, sorriso a trentadue denti e la certezza di non ricevere alcuna multa. Di certo, la sua camionetta non può essere non vista: meglio fare tutto come si deve. Nella stagione in corso Nandez ha totalizzato 16 presenze tra campionato e King's Cup e ha offerto un assist. Con il Cagliari si è congedato dopo aver giocato 165 partite, realizzato 6 gol e totalizzato 18 assist.