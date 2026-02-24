Corriere dello Sport.it
Gol annullato dal Var, bacia l'avversario che esulta: "Mai sentito un alito così cattivo"

Singolare episodio nella Saudi Pro League tra Toney e Harkass nelle battute finali di Damac-Al Ahli 0-1: cosa è successo
2 min
TagsToneyHarkassDamac-Al Ahli

Singolare episodio nella Saudi Pro League nelle battute finali di Damac-Al Ahli 0-1. Ai padroni di casa è stato annullato il gol del possibile pareggio al 94'. L'attaccante inglese Ivan Toney, dell'Al-Ahli, ha esultato in faccia al difensore avverasrio Jamal Harkass, che per tutta risposta lo ha stuzzicato provando a più riprese a baciarlo.

Gol di Kessie, Al-Ahli primo in classifica davanti all'Al-Nassr di Ronaldo

A fine gara Toney ha scherzato sui social dicendo: "Non ho mai sentito un alito così cattivo". Nonostante Harkass lo abbia reiteratamente provocato, Toney ha continuato a festeggiare in sua presenza, ridendo nel frattempo. A decidere il match un gol su punizione, al 37', dell'ex Milan Franck Kessie. L'Al Ahli ha ora un punto di vantaggio sull'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, in vetta alla classifica. Il Damac è in zona retrocessione con 15 punti in 23 partite.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Saudi Pro League

